Около 400 камер для фиксации нарушений ПДД установят в Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 2 июля сообщил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону, полковник полиции Сергей Сасин.Сейчас рассматривается вопрос об установке как минимум 400 видеоустройств. Разместить их на дорогах планируют в 2026 году.На данный момент в регионе уже работают около 380 камер.По словам Сергея Сасина, технические возможности комплексов позволяют фиксировать разные нарушения. Среди них превышение скорости, неправильный проезд пешеходных переходов, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, а также нарушения правил стоянки.