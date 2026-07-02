Около 400 камер для фиксации нарушений ПДД установят в Ростовской области
В Ростовской области появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 2 июля сообщил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону, полковник полиции Сергей Сасин.
Сейчас рассматривается вопрос об установке как минимум 400 видеоустройств. Разместить их на дорогах планируют в 2026 году.
На данный момент в регионе уже работают около 380 камер.
По словам Сергея Сасина, технические возможности комплексов позволяют фиксировать разные нарушения. Среди них превышение скорости, неправильный проезд пешеходных переходов, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, а также нарушения правил стоянки.