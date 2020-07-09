Около 26,5 тысячи протоколов составили в Ростовской области за нарушение режима самоизоляции
Фото: medic.driveauto-ural.ru
За весь период пандемии в Ростовской области составили почти 26,5 тысячи протоколов за нарушение режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции 14 июля.
По обновлённым данным, за последние сутки 32 жителя Ростовской области получили протоколы о несоблюдении ограничительных мер. Так, за всё время пандемии коронавирусной инфекции правоохранители выявили 26 410 случаев нарушений.
Дончане, гуляющие по улицам и магазинам без веской причины, могут понести ответственность по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». В этом случае они должны будут выплатить штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. А граждан, имеющих подозрение на коронавирус или уже подтверждённый диагноз и находящихся вне дома, ждёт штраф на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.
Напомним, что в ростовском транспорте возобновили проверки соблюдения «масочного» режима. Инспекторы наказывают пассажиров и водителей и привлекают их к ответственности за отсутствие масок по той же статье административного кодекса.