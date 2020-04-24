Охранники и бухгалтеры простаивающих во время самоизоляции организаций Дона могут вернуться на работу. Соответствующее разрешение прописано в измененном 26 апреля постановлении регионального правительства.Работодатели закрытых в период режима повышенной готовности организаций могут допустить к работе также сотрудников, поддерживающих жизненно необходимые процессы организации. Например, тех, кто следит за исправностью коммуникаций и серверов.Вероятно, вернувшимся на рабочее место сотрудникам придется предоставить разрешения на передвижение по городу. Порядок их получения в период, когда пункты выдачи уже закрыты, пока не известен.