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Охранники и бухгалтеры простаивающих во время самоизоляции организаций Дона могут вернуться на работу

Охранники и бухгалтеры простаивающих во время самоизоляции организаций Дона могут вернуться на работу
Охранники и бухгалтеры простаивающих во время самоизоляции организаций Дона могут вернуться на работу. Соответствующее разрешение прописано в измененном 26 апреля постановлении регионального правительства.

Работодатели закрытых в период режима повышенной готовности организаций могут допустить к работе также сотрудников, поддерживающих жизненно необходимые процессы организации. Например, тех, кто следит за исправностью коммуникаций и серверов.

Вероятно, вернувшимся на рабочее место сотрудникам придется предоставить разрешения на передвижение по городу. Порядок их получения в период, когда пункты выдачи уже закрыты, пока не известен.

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