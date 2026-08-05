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Огромные лианы разрушают стену многоэтажки на 10-й Линии в Ростове

Огромные лианы разрушают стену многоэтажки на 10-й Линии в Ростове
Гигантские лианы разрушают стену жилого дома на 10-й Линии в Ростове. Об этом сообщила жительница дома № 8 на сайте Благоустройства.

Проблема появилась по адресу: 10-я Линия, 8. На участке проросла лиана и окутала многоэтажку ветвями. Кроме того, на территории проросли деревья.

- Некоторые из них растут прямо в кирпичном заборе. Они разрушают стену моего дома и подрывают крышу. Прошу помочь. Своими силами убрать их не могу, - пишет горожанка.

Добавим, что лиана действительно может стать причиной повреждений в стене дома. Причиной могут стать слабые места в конструкции, механическая нагрузка и другие.
Фото: Благоустройство
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