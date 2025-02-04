Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за непогоды. По данным «Яндекс.Карт», длина затора составляет более пяти километров.Затор протянулся от поселка Щепкина до улицы Лесной. Из-за сильного снегопада видимость на дорогах практически нулевая.Напоминаем, что в Ростовской области введено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные снегопады в регионе до 7 февраля.Госавтоинспекция Ростовской области настоятельно призывает водителей проявлять особую осторожность в связи с ухудшением погодных условий: подбирать скорость, соответствующую ситуации на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.