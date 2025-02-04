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Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за непогоды

Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за непогоды

Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за непогоды. По данным «Яндекс.Карт», длина затора составляет более пяти километров.

Затор протянулся от поселка Щепкина до улицы Лесной. Из-за сильного снегопада видимость на дорогах практически нулевая.

Напоминаем, что в Ростовской области введено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные снегопады в регионе до 7 февраля.
Госавтоинспекция Ростовской области настоятельно призывает водителей проявлять особую осторожность в связи с ухудшением погодных условий: подбирать скорость, соответствующую ситуации на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
Фото: Яндекс.Карты
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