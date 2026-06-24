Ограничения движения на улице Суворова в Ростове-на-Дону продлили до конца декабря

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Администрация города Ростова-на-Дону сообщает о продлении сроков ограничения движения на улице Суворова. Изначально планировалось, что работы на участке от дома № 40 до переулка Университетского завершатся 20 октября.Но из-за переноса сроков строительно-монтажных работ на объекте по адресу: Суворова, 42 ограничения будут действовать до 30 декабря текущего года.На данный момент проезд транспорта и проход пешеходов по указанному участку улицы Суворова по-прежнему ограничены.Администрация города просит водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая продление сроков проведения работ, и строго соблюдать установленные временные дорожные знаки.