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Ограничения движения на улице Суворова в Ростове-на-Дону продлили до конца декабря

Ограничения движения на улице Суворова в Ростове-на-Дону продлили до конца декабря

Администрация города Ростова-на-Дону сообщает о продлении сроков ограничения движения на улице Суворова. Изначально планировалось, что работы на участке от дома № 40 до переулка Университетского завершатся 20 октября.

Но из-за переноса сроков строительно-монтажных работ на объекте по адресу: Суворова, 42 ограничения будут действовать до 30 декабря текущего года.

На данный момент проезд транспорта и проход пешеходов по указанному участку улицы Суворова по-прежнему ограничены.

Администрация города просит водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая продление сроков проведения работ, и строго соблюдать установленные временные дорожные знаки.
Фото: Donday
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