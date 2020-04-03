Одна из заболевших коронавирусом оказалась на Дону, возвращаясь из Турции в Краснодар
В Ростовской области одна из заражённых коронавирусом пациенток оказалась жительницей Кубани. У неё, как и у других семи человек, анализы подтвердили в течение последних суток.
Как стало известно Rostov.ru, в инфекционном отделении ЦРБ находится женщина из Краснодарского края. После отдыха в Турции она летела домой на Кубани. Самолёт собирался приземлиться в аэропорту Краснодара, но лайнер развернули, и ему пришлось лететь в ростовский Платов. Женщина решила не дожидаться нового рейса и поехала к родственникам в Семикаракорский район.
По прибытии её отправили на двухнедельный карантин. Когда у туристки появились первые симптомы коронавируса, её отправили в больницу. Анализы отправили на проверку, два теста дали положительный результат. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего в донском регионе — 17 случаев инфицирования. Новые пациенты с коронавирусом выявлены в Семикаракорском районе, Кашары, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.