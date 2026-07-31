Очереди и цены на заправках Ростова 31 июля

Фото: Дондей

На большинстве автозаправок Ростова-на-Дону в последний рабочий день недели нет больших очередей. Практически все АЗС обеспечены топливом.Редакция Donday продолжает следить за ситуацией на городских заправках. По состоянию на 31 июля массового скопления автомобилей не наблюдается, а перебои с наличием топлива фиксируются лишь на отдельных станциях.По словам водителей, на АЗС на улице Красноармейской доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Очередей там практически нет. На станции на проспекте Михаила Нагибина в продаже есть АИ-95, при этом заторов также не наблюдается.На севере Ростова большинство заправок продолжают работать. На АЗС по улице Королева доступны все основные виды топлива. Очереди здесь небольшие — примерно от пяти до 20 автомобилей.Похожая ситуация складывается и в южной части города. Большинство работающих станций реализуют дизельное топливо.При этом на западе Ростова по-прежнему закрыты как минимум шесть заправок.Цены на топливоСетевые АЗСАИ-92 — от 65,9 до 67,59 руб.АИ-95 — от 72,05 до 75,37 руб.АИ-100 — от 99,20 до 109,90 руб.ДТ — от 77,35 до 80,25 руб.Частные АЗСАИ-92 — от 79,50 до 127 руб.АИ-95 — от 84,50 до 133 руб.ДТ — от 84 до 129 руб.