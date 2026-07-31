Очереди и цены на заправках Ростова 31 июля
На большинстве автозаправок Ростова-на-Дону в последний рабочий день недели нет больших очередей. Практически все АЗС обеспечены топливом.
Редакция Donday продолжает следить за ситуацией на городских заправках. По состоянию на 31 июля массового скопления автомобилей не наблюдается, а перебои с наличием топлива фиксируются лишь на отдельных станциях.
По словам водителей, на АЗС на улице Красноармейской доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Очередей там практически нет. На станции на проспекте Михаила Нагибина в продаже есть АИ-95, при этом заторов также не наблюдается.
На севере Ростова большинство заправок продолжают работать. На АЗС по улице Королева доступны все основные виды топлива. Очереди здесь небольшие — примерно от пяти до 20 автомобилей.
Похожая ситуация складывается и в южной части города. Большинство работающих станций реализуют дизельное топливо.
При этом на западе Ростова по-прежнему закрыты как минимум шесть заправок.
Цены на топливо
Сетевые АЗС
АИ-92 — от 65,9 до 67,59 руб.
АИ-95 — от 72,05 до 75,37 руб.
АИ-100 — от 99,20 до 109,90 руб.
ДТ — от 77,35 до 80,25 руб.
Частные АЗС
АИ-92 — от 79,50 до 127 руб.
АИ-95 — от 84,50 до 133 руб.
ДТ — от 84 до 129 руб.