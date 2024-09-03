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Обыски прошли у председателя Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Дениса Лукьянова. Об этом пишет издание DonDay.По предварительной информации, Лукьянов может быть связан с коррупционными преступлениями, которые вменяют экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Кроме того, Дениса Лукьянова подозревают в посредничестве во взяточничестве.С 2018 по 2023 год Лукьянов возглавлял Гуковский городской суд. Затем его назначали на должность председателя Октябрьского районного суда Ростова.