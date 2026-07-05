Обстановка на заправках Ростова 5 июля: где есть бензин

- Есть А-92, А-95, А-98, А-100 и ДТ. Но большая очередь, - сообщают водители.

Фото: Дондей

На заправках Ростова-на-Дону 5 июля наблюдаются крупные очереди и перебои с бензином. DonDay собрал информацию о том, где сейчас можно найти топливо и сколько оно стоит.По словам автомобилистов, ехать за бензином в центр города не стоит. Топлива нет на АЗС на Красноармейской, Текучева и Михаила Нагибина.Сложная ситуация сохраняется и в Пролетарском районе. Бензин отсутствует на заправках на Шолохова, Текучева и Театральном. При этом на АЗС «Газпром» на Шолохова выстроилась очередь длиной несколько километров. По последним данным, там есть АИ-92 и АИ-95.Найти бензин можно в Александровке. Топливо есть на заправках «Роснефти» на проспекте 40-летия Победы.В западной части Ростова работают заправки «Роснефти» и «Газпрома» на Малиновского, Доватора и Таганрогской. Однако на многих станциях автомобилисты также замечают очереди.На севере города топливо можно найти на АЗС «Экон Ойл» на Королева и «Роснефть» на Волкова.В Первомайском районе бензин есть на «Роснефти» на улице Вятской. По словам водителей, больших очередей там не наблюдается.«Лукойл»: АИ-92+ - 67,02 рубля, АИ-95+ - 74,73 рубля, АИ-100 - 99,40 рубля, ДТ+ - 79,11 рубля.«Роснефть»: АИ-92 - 65,40 рубля, АИ-95 - 71,45 рубля, АИ-100 - 97,70 рубля, АИ-95 премиум - 73,90 рубля, ДТ - 76,70 рубля.Flash: АИ-92 - 93,90 рубля, АИ-95 - от 99,90 до 149 рублей.Teboil: АИ-92 - 74,90 рубля, АИ-95 - 81,90 рубля, АИ-95+ - 82,90 рубля, АИ-100 - 109,90 рубля, ДТ+ - 84,90 рубля.«Газпромнефть»: АИ-92 - 74,90 рубля, АИ-95 - 81,90 рубля, АИ-95+ - 88,40 рубля, ДТ - 84,90 рубля.«Газпром»: АИ-92 - 64,45 рубля, АИ-95 - 71,60 рубля, ДТ - 75,85 рубля, АИ-100 - 96,30 рубля.«Экон Ойл»: АИ-92 - 82,49 рубля, АИ-92+ - 84,29 рубля, АИ-95 - 88,49 рубля, АИ-95+ - 90,29 рубля, ДТ - 92,99 рубля.