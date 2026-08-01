Фото: Дондей

Обстановка на АЗС в Ростове 1 августа. По данным онлайн-карт, ситуация с топливом в донской столице изменилась. В целом имеются все марки бензина, однако очереди никуда не делись. Стоимость на топливо продолжает расти.Как сообщает russiabase, средняя цена за литр в Ростове-на-Дону составила:АИ-92 - 80,09 руб.;АИ-95 - 89,58 руб.;марки АИ-98 и выше - 103,94 руб.;ДТ - 87,97 руб; ДТ+ - 89,5.Очереди на заправках фиксируют в центральной части города:«Роснефть» на проспекте Михаила Нагибина, 30 - имеются все марки бензина. Есть очередь, ожидание - до 30 минут;«Роснефть» на Сиверса, 2 - в наличии АИ-92 и АИ-95, ДТ. Есть очередь, ожидание - до 20 минут;На АЗС на выезде фактически нет очередей:«Роснефть» на 40-летия Победы, 1Д - последняя заправка в сервисе была час назад, перерыв. В наличии АИ-92, АИ-95+ и ДТ;«Газпром» на Таганрогской, 134А - имеется АИ-92, АИ-95+ и ДТ. Нет очередей;«Роснефть» на проспекте Стачки, 237 - имеются все марки топлива. Нет очередей.