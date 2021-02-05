ОБСЕ зафиксировала перевоз крупногабаритной техники через границу Украины с Ростовской областью

Крупную спецтехнику, автобусы и машины скорой помощи зафиксировали специалисты ОБСЕ на границе России с Украиной. Наблюдения миссии были представлены в еженедельном отчете специалистов за 9 февраля.За отчетную неделю на донецком пункте пропуска миссия трижды наблюдала передвижение через границу совершенно новых транспортных средств. Днем 4 февраля на границу со стороны России прибыла группа из семи новеньких автомобилей, среди них были четыре трактора типа «Беларусь 82.1», два трактора типа «ЛОВОЛ FL 936H» и один бортовой грузовик типа МАЗ, перевозивший трактор типа XCMG LW 550RU. Из этого числа шесть тракторов («Беларусь» и «ЛОВОЛ») прошли таможенный контроль и выехали на Украину.На следующий день на пункт пропуска со стороны РФ прибыли шесть новых желтых машин скорой помощи. В авто были только водители. Все транспортные средства прошли таможенный контроль и направились в сторону Украины.Еще одна группа новых авто прибыла на таможенный пункт днем 8 февраля. В составе были два пассажирских автобуса марки ПАЗ. Машины заехали со стороны РФ. На автобусах не было номерных знаков. Оба автомобиля прошли таможенный контроль и выехали на Украину.Куда направилась техника, а также для каких целей Российская Федерация поставляет автомобили сопредельному государству, неизвестно.