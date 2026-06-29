Общественники просят перенести газовые трубы с фасада старинного здания в Ростове

Фото: Ольга Головина

Жители дома на Буденновском, 11 в Ростове просят обратить внимание на проблему после капитального ремонта. Еще в феврале 2026 года было принято решение вынести газовые трубы на фасад этого здания, что вызвало бурю негодования среди горожан. После необходимых процедур "сталинка" превратилась в "дом-франкенштейн".Здание не имеет статуса объекта культурного наследия, но расположено в охранной зоне исторической части города. В 2023 году был принят документ, регулирующий охранные зоны объектов культурного наследия в Ростове, и дом на Буденновском входит в эту зону.По словам Ольги Головиной, члена ВООПиК, все работы в этой зоне должны согласовываться с комитетом по охране объектов культурного наследия (ОКН). Однако в данном случае этого сделано не было. Газовики, действуя по указаниям фонда капитального ремонта, перенесли трубы на фасад здания, что вызвало недовольство жителей.Сами жильцы утверждают, что не давали своего согласия на проведение капитального ремонта и выноса газовых систем. Протокол общего собрания собственников, на котором могли бы быть приняты такие решения, не составлялся.Общественники обратились в комитет по охране объектов культурного наследия, но представители комитета лишь признали, что такие действия недопустимы. Однако конкретных мер принято не было. В департаменте архитектуры заявили, что перенос газовых труб на фасад — это единственный возможный способ их установки. Однако это утверждение вызывает сомнения.По мнению Ольги, портить фасад здания инженерными коммуникациями — это не решение проблемы. Поэтому она призывает рассмотреть альтернативные варианты установки газовых труб. Замглавы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко пообещал направить дополнительный запрос в комитет по охране объектов культурного наследия для рассмотрения этого вопроса.Практика выноса газовых труб на фасады исторических зданий началась сравнительно недавно. Помимо дома на Буденновском, пострадали еще несколько зданий в Нахичевани. Градозащитники призывают главу города и губернатора обратить внимание на эту проблему. Они опасаются, что если не принять меры, исторический облик центра Ростова может быть полностью уничтожен.