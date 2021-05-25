Общественная палата России обозначила в Ростове всего две достопримечательности

Российская общественная палата представила карту достопримечательностей страны, в которой донская столица отмечена только стадионом и памятником.Министерство образования Ростовской области опубликовало новость о продвижении внутреннего туризма со ссылкой на Общественную палату России. Как оказалось, Ростов-на-Дону в реестре достопримечательностей отмечен только двумя туристическими объектами: стадионом «Ростов-арена», который был построен к Чемпионату мира по футболу и памятником митрополиту Дмитрию Ростовскому, в честь которого названа донская столица.Любопытно, что в разделах: сооружения, природа, традиции, гастрономия, образы и арт-пространства - не отмечен ни один объект из многогранной культуры Ростова-на-Дону.Для сравнения Яндекс по запросу «достопримечательность» находит в Ростовской области больше 1500 мест, включая музеи, парки, объекты культурного значения и многое другое. В частности, в донской столице таких мест найдется как минимум несколько десятков. Получается, что практичней было бы выдать приложение Яндекс-карты за проект по развитию туризма и не делать ничего.