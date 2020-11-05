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Общепит Ростова теряет до 50% прибыли

Общепит Ростова теряет до 50% прибыли
Ростовские рестораторы просят городские власти продлить их работу до 23:00, прозвучало на встрече с заместителем главы администрации Юрием Овчинниковым 6 ноября.

Из-за действующих в регионе ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, общепит в Ростове и области обязан закрываться не позднее 22:00. Так как основной поток посетителей приходится на вечер, ресторанный бизнес теряет до 50% прибыли.

Мгновенной поддержки от заместителя главы бизнесмены не получили. Юрий Овчинников заявил, что ему необходимы «цифры и аналитика, подтверждение того, что именно этот час даст положительную динамику в работе ростовского общепита».

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