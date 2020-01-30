Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Обнаруженные в Зерноградском парке останки принадлежали бойцам Красной армии

Обнаруженные в Зерноградском парке останки принадлежали бойцам Красной армии
Останки, обнаруженные 3 февраля в парке Зернограда, могли принадлежать бойцам Красной армии. Об этом сообщили в объединении «Миус Фронт».

Поисковики предполагают, что найденные четыре бойца были моряками 81-й морской стрелковой бригады.
- Именно эта часть сдерживала трое суток летом 1942 немецкие штурмовые батальоны у стен Зернограда, - рассказали в поисковом объединении. - Матросы дрались до тех пор, пока из города не эвакуировали беженцев-евреев, госпиталя, эшелоны с продовольствием.



По мнению историков, четверо израненных бойцов могли оказаться последние защитники города. Теперь, после того, как останки изъяты из земли, поисковики попытаются установить личности героев.

Напомним, останки были обнаружены в парке Зернограда во время земельных работ. В этом месте рабочие прокладывали траншею под кабель.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.