Обнаруженные в Зерноградском парке останки принадлежали бойцам Красной армии



Останки, обнаруженные 3 февраля в парке Зернограда, могли принадлежать бойцам Красной армии. Об этом сообщили в объединении «Миус Фронт».



Поисковики предполагают, что найденные четыре бойца были моряками 81-й морской стрелковой бригады.

- Именно эта часть сдерживала трое суток летом 1942 немецкие штурмовые батальоны у стен Зернограда, - рассказали в поисковом объединении. - Матросы дрались до тех пор, пока из города не эвакуировали беженцев-евреев, госпиталя, эшелоны с продовольствием.







По мнению историков, четверо израненных бойцов могли оказаться последние защитники города. Теперь, после того, как останки изъяты из земли, поисковики попытаются установить личности героев.



Напомним, останки были обнаружены в парке Зернограда во время земельных работ. В этом месте рабочие прокладывали траншею под кабель.

