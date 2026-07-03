Обнародованы фото Дмитрия Диброва после жесткого падения с лестницы

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В интернете распространились фотографии Дмитрия Диброва после серьёзного падения с лестницы. Снимком поделилась его спутница Екатерина Гусева.Несколько недель назад Дибров получил травму головы во время вечеринки с участием Ирины Хакамады, упав с лестницы. Его срочно доставили в больницу, а поклонники начали выражать обеспокоенность и обращаться к его бывшей жене Полине Дибровой. Она заверила, что Дмитрий идёт на поправку.Врачи диагностировали у телеведущего закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. Екатерина Гусева, нутрициолог по профессии, подтвердила, что состояние Диброва улучшается. Кроме того, звезда уже приступил к работе и выступил в качестве модели мужской одежды.Несмотря на такой оптимизм Гусевой, фанаты отметили, что Дибров похудел и побледнел. Но некоторые, наоборот, восхитились внешним видом мужчины.