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Обломки после атаки БПЛА нашли на территории морского порта в Таганроге

Обломки после атаки БПЛА нашли на территории морского порта в Таганроге
Ростовская область пережила очередную масштабную ночную атаку — средства ПВО сбили порядка шести десятков беспилотников и ракет. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, воздушные цели были ликвидированы в Таганроге, Батайске, Каменске‑Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево‑Курганском районах и Таганрогском заливе.

В результате без жертв не обошлось. Один погиб, двое пострадали. Жильцов многоквартирного дома, получившего повреждения из‑за падения обломков, эвакуировали — сейчас люди размещены в пункте временного пребывания и получают поддержку от служб.

В одном из районов Таганрога обломки БПЛА повредили несколько частных домов. При этом возгораний не зафиксировано, никто не пострадал.

Кроме того, фрагменты беспилотников найдены на территории ряда производственных предприятий и морского порта. Несмотря на серьёзность ситуации, на этих площадках обошлось без пожаров и травм. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.

Власти подчёркивают, что угроза атак БПЛА в регионе пока не снята. Жителей призывают быть предельно осторожными: избегать открытых пространств, оставаться в зданиях и не находиться рядом с окнами.

Данные о масштабах ущерба и числе пострадавших продолжают уточнять.
Фото: Дондей
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