Обломки после атаки БПЛА нашли на территории морского порта в Таганроге

Фото: Дондей

Ростовская область пережила очередную масштабную ночную атаку — средства ПВО сбили порядка шести десятков беспилотников и ракет. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, воздушные цели были ликвидированы в Таганроге, Батайске, Каменске‑Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево‑Курганском районах и Таганрогском заливе.В результате без жертв не обошлось. Один погиб, двое пострадали. Жильцов многоквартирного дома, получившего повреждения из‑за падения обломков, эвакуировали — сейчас люди размещены в пункте временного пребывания и получают поддержку от служб.В одном из районов Таганрога обломки БПЛА повредили несколько частных домов. При этом возгораний не зафиксировано, никто не пострадал.Кроме того, фрагменты беспилотников найдены на территории ряда производственных предприятий и морского порта. Несмотря на серьёзность ситуации, на этих площадках обошлось без пожаров и травм. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.Власти подчёркивают, что угроза атак БПЛА в регионе пока не снята. Жителей призывают быть предельно осторожными: избегать открытых пространств, оставаться в зданиях и не находиться рядом с окнами.Данные о масштабах ущерба и числе пострадавших продолжают уточнять.