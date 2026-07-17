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Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 17 июля

Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 17 июля
Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 17 июля. Экстренное сообщение поступило от РСЧС около 09:30.

Рекомендуется зайти в помещения и покинуть открытые участки улиц. В случае необходимости звонить по номеру телефона: 112.
Фото: Дондей
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