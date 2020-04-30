Объём производства дезинфицирующих средства на Дону вырос в 4,5 раза

В Ростовской области производство дезинфицирующих средств увеличилось в 4,5 раза. Предприятия стали выпускать 315 тонн в сутки, тогда как ещё менее двух месяцев назад объём составлял 70 тонн.В настоящий момент в регионе функционируют 11 организаций, которые производят дезсредства: антибактериальные салфетки, порошок без запаха для стерилизации поверхностей, спреи, гели, средства для дезинфекции помещений с хлором и без, антисептическое жидкое мыло и прочее. В общей сложности предприятия выпускают порядка 40 наименований товара.Средства дезинфекции поставляются в медицинские и другие организации, а также на полки магазинов и супермаркетов.