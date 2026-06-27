О сбоях в работе мобильной связи сообщают жители Ростова-на-Дону

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Днем 27 июня жители Ростова-на-Дону начали массово сообщать о проблемах с мобильной связью. По словам горожан, качество связи резко ухудшилось: звонки постоянно прерываются, а система оповещает о занятости абонента, даже когда тот не разговаривает.Как рассказывают ростовчане, общение по телефону становится практически невозможным из-за постоянных обрывов. В ряде случаев мобильный оператор автоматически прерывает соединение. Проблемы наблюдаются как при звонках внутри города, так и между разными районами.Один из жителей города поделился, что ему не удавалось дозвониться до супруги: гудки не шли, а затем система сообщала о том, что линия занята. При этом его жена не вела никаких разговоров, а входящие вызовы от него и вовсе не поступали.