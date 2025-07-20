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О густом тумане в ночь и утром 21 июля предупредили жителей Ростовской области

О густом тумане в ночь и утром 21 июля предупредили жителей Ростовской области

На Ростовскую область в ближайшие сутки опустится густой туман. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.
Вплоть до окончания 20 июля в области прогнозируются интенсивные осадки, переходящие в ливни, сопровождаемые грозовыми явлениями, выпадением града и порывами ветра, достигающими скорости 20-24 метров в секунду. В ночные и утренние часы 21 июля в отдельных районах Ростовской области ожидается образование тумана.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам и всем жителям Ростовской области рекомендуется проявлять повышенную осторожность, особенно во время движения по дорогам.
Фото: Donday
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