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НПФ «Сафмар» упрощает порядок получения пенсий

НПФ «Сафмар» упрощает порядок получения пенсий
Клиентам негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» не придется каждый год предоставлять справки для продления ежемесячных негосударственных пенсий. НПФ будет самостоятельно получать необходимую информацию о своих клиентах благодаря получению доступа к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и данным ЗАГС, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее застрахованные лица, получающие пожизненные пенсионные выплаты по договорам НПО (негосударственное пенсионное обеспечение), каждый год до 1 июня предоставляли данные о регистрации по месту жительства или справку о получаемой пенсии из территориального ПФР (пенсионный фонд России). Эти документы пенсионеры отправляли по почте или e-mail в электронном виде. Можно было еще прийти в офис НПФ лично, но единственный филиал находится в Москве.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году «Сафмар» временно отменил необходимость предоставления подобных справок. А с этого года фонд окончательно перешел на удобный порядок получения выплат клиентами.

В настоящее время пожизненную негосударственную пенсию в НПФ «Сафмар» получают порядка девяти тысяч россиян.

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