НПФ «Сафмар» упрощает порядок получения пенсий

Клиентам негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» не придется каждый год предоставлять справки для продления ежемесячных негосударственных пенсий. НПФ будет самостоятельно получать необходимую информацию о своих клиентах благодаря получению доступа к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и данным ЗАГС, говорится в пресс-релизе компании.Ранее застрахованные лица, получающие пожизненные пенсионные выплаты по договорам НПО (негосударственное пенсионное обеспечение), каждый год до 1 июня предоставляли данные о регистрации по месту жительства или справку о получаемой пенсии из территориального ПФР (пенсионный фонд России). Эти документы пенсионеры отправляли по почте или e-mail в электронном виде. Можно было еще прийти в офис НПФ лично, но единственный филиал находится в Москве.Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году «Сафмар» временно отменил необходимость предоставления подобных справок. А с этого года фонд окончательно перешел на удобный порядок получения выплат клиентами.В настоящее время пожизненную негосударственную пенсию в НПФ «Сафмар» получают порядка девяти тысяч россиян.