НПФ «Сафмар» планирует открыть доходность своих отдельных управляющих компаний



Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» может начать показывать доходность по своим отдельным управляющий компаниями. Об этом сообщил генеральный директор НПФ Денис Сивачев в интервью информационному агентству Прайм.



Недавно «Сафмар» подписал договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с компанией «Сбербанк Управление Активами». Это уже девятая по счёту компания, которая управляет средствами клиентов НПФ.



Как пояснил Денис Сивачев, по сути, увеличение числа УК - это конкурентная стратегия фонда. НПФ планирует определить самые эффективные УК среди своих партнёров.



- Мы не ставим перед собой задачу работать с девятью, двенадцатью компаниями. Задача — работать с лучшими, - добавил генеральный директор «Сафмара». - По итогам прошлого года нам не понадобилось сокращать количество УК, мы даже подписали новые договоры, чтобы попробовать взаимодействовать с новыми компаниями. Мы отдали им относительно небольшие объёмы портфелей и будем следить за динамикой их управления активами.



Сейчас «Сафмар» рассматривает возможность рассказать клиентами о деятельности управляющих компаний, в том числе демонстрировать их показатели доходности.



В феврале 2020 года фонд раскрыл портфели пенсионных резервов и накоплений по конкретным эмитентам.



- До этого мы в течение двух лет приводили портфели в соответствие с обновлённой инвестиционной стратегией, - отметил Денис Сивачев. - Мы и сейчас продолжаем процесс ребалансировки и улучшения кредитного качества, и сегодня структура портфелей фонда очень близка к конечной. В связи с этим мы именно сейчас, раньше большинства других НПФ, раскрыли информацию. Клиенты должны знать, куда вложены их деньги. Я уверен, что такой шаг только положительно скажется на имидже фонда.