Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

НПФ «Сафмар» планирует открыть доходность своих отдельных управляющих компаний

НПФ «Сафмар» планирует открыть доходность своих отдельных управляющих компаний
Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» может начать показывать доходность по своим отдельным управляющий компаниями. Об этом сообщил генеральный директор НПФ Денис Сивачев в интервью информационному агентству Прайм.

Недавно «Сафмар» подписал договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с компанией «Сбербанк Управление Активами». Это уже девятая по счёту компания, которая управляет средствами клиентов НПФ.

Как пояснил Денис Сивачев, по сути, увеличение числа УК - это конкурентная стратегия фонда. НПФ планирует определить самые эффективные УК среди своих партнёров.

- Мы не ставим перед собой задачу работать с девятью, двенадцатью компаниями. Задача — работать с лучшими, - добавил генеральный директор «Сафмара». - По итогам прошлого года нам не понадобилось сокращать количество УК, мы даже подписали новые договоры, чтобы попробовать взаимодействовать с новыми компаниями. Мы отдали им относительно небольшие объёмы портфелей и будем следить за динамикой их управления активами.

Сейчас «Сафмар» рассматривает возможность рассказать клиентами о деятельности управляющих компаний, в том числе демонстрировать их показатели доходности.

В феврале 2020 года фонд раскрыл портфели пенсионных резервов и накоплений по конкретным эмитентам.

- До этого мы в течение двух лет приводили портфели в соответствие с обновлённой инвестиционной стратегией, - отметил Денис Сивачев. - Мы и сейчас продолжаем процесс ребалансировки и улучшения кредитного качества, и сегодня структура портфелей фонда очень близка к конечной. В связи с этим мы именно сейчас, раньше большинства других НПФ, раскрыли информацию. Клиенты должны знать, куда вложены их деньги. Я уверен, что такой шаг только положительно скажется на имидже фонда.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.