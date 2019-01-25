Новый знакомый угнал у жителя Ростова машину и врезался на ней в столб



В Ростове молодой человек угнал и разбил машину нового знакомого. Инцидент произошёл 26 января в Железнодорожном районе города.



Молодые люди выпивали в одном месте. Через время компания стала расходиться. Воспользовавшись ситуацией, 18-летний житель Зерноградского района взял ключи от машины ростовчанина. Парень поехал кататься на чужом «Рено Логан». Однако вскоре он не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП машина застряла. Осознав, что самостоятельно вместе с иномаркой ему не выбраться, молодой человек бросил автомобиль. Домой он отправился на общественном транспорте.

- Ростовчанин, обнаружив пропажу своей машины, обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.



Ранее парень уже был судим. В настоящее время он находится под стражей.