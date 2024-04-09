Новым директором МКУ «Благоустройство» в Таганроге стал Алексей Кузьменко
В Таганроге новым директором МКУ «Благоустройство» стал Алексей Кузьменко. К своим обязанностям он приступил с 8 апреля, сообщили в городской администрации.
Чиновник закончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)». С 2018 года начал работать на различных должностях в учреждениях и предприятиях приморского города в сфере ЖКХ и транспорта.
На своей должности он сменил Стеллу Руф. Ранее Кузьменко был заместителем директора МКУ «Благоустройство».