Новым директором МКУ «Благоустройство» в Таганроге стал Алексей Кузьменко

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В Таганроге новым директором МКУ «Благоустройство» стал Алексей Кузьменко. К своим обязанностям он приступил с 8 апреля, сообщили в городской администрации.Чиновник закончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)». С 2018 года начал работать на различных должностях в учреждениях и предприятиях приморского города в сфере ЖКХ и транспорта.На своей должности он сменил Стеллу Руф. Ранее Кузьменко был заместителем директора МКУ «Благоустройство».