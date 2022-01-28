Новый врио директора Института философии РАН устроил «оранжевую» революцию

Фото: yandex.ru

В конце прошлого года министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова подписала документ о назначении временно исполняющим обязанности директора Института философии Российской академии наук (РАН). Им стал 82-летний Абдусалам Гусейнов.Основным кандидатом на эту должность был Анатолий Черняев, который несколько лет являлся заместителем прежнего директора института и был утвержден на руководящую должность. Однако 22 декабря ученый совет Института выступил против назначения Черняева, якобы его кандидатура не была согласована по правилам.Следом за этим достаточно спорным моментом последовало еще более сомнительное решение министра. Гусейнов известен своим толерантным отношением к ЛГБТ-сообществу и пропагандой идеи, ставшей основой большинства «оранжевых» революций 2000-х годов. Речь идет о ненасильственном сопротивлении власти. Очевидно, министерство еще не определилось с итоговой кандидатурой, если на такой ответственный пост назначило человека почтенного возраста. К тому же возле слова «директор» появилось «врио».- Некоторое время назад научный руководитель, а ныне - врио директора ИФ РАН Абдусалам Гусейнов дал интервью интернет-изданию The Insider, которое в РФ признано иностранным агентом. Публикация вышла под кричащим заголовком «От государства нам нужно одно – оставьте нас в покое». Академик рассуждает о том, что философия не нуждается ни в государстве, ни в его интересах. От лица академических философов он заявляет: «В том, что касается отечественной философии, мы сами суть органы государства, мы представляем интересы государства в области философии», – говорит бывший врио института Анатолий Черняев.По мнению Черняева, именно эти его идеи легли в основу плана научных исследований и программы публичных мероприятий института. В прошлом году на прошедшей в московском Музеоне выставке Existentia (которую организовал институт) были представлены неоднозначные снимки. Большинство зрителей расценило их как провокацию на тему религиозных, национальных и социально-политических проблем.Анатолий Черняев считает, что в рамки толерантной и мультикультуральной философии Гусейнова вписывается пропаганда ЛГБТ. Он ставит предпочтения меньшинства выше традиционных ценностей.- В прошлом году Гусейнов в своей статье о принципах «новой этики» написал, что «гомосексуальной паре мало того, чтобы ее оставили в покое, она требует общественного признания, юридического и морального. Она требует приравнивания к разнополому союзу. Такого же нравственно участливого отношения к себе со стороны общества ожидают, требуют люди, экспериментирующие со своей гендерной принадлежностью», – цитирует Анатолий Черняев.По его мнению, идеология толерантности, призыв к ненасильственному протесту является эффективным политическим инструментом для развала государств.В пропаганде «чуждых ценностей» обвинил Гусейнова и руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.- Иноагенты почему-то оправдывают бывшего директора Института философии РАН Андрея Смирнова и его сотоварища, научного руководителя Абдусалама Гусейнова. Как оказалось, товарищ Гусейнов с 1989 года активно продвигает идеи новой этики и ненасильственного сопротивления. Более десяти лет центр этики ненасилия Гусейнова разъезжал по стране и рассказывал молодым ученым о пользе так называемого ненасильственного сопротивления. На самом деле речь шла об оправдании ЛГБТ и дискредитации традиционных семейных ценностей, – подчеркнул Виталий Бородин.