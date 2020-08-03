Новый постоялец: такса поселилась в парке Революции в Ростове

Парк Революции в Ростове-на-Дону стал домом для таксы шоколадного цвета. Пес одиноко разгуливает среди людей уже несколько дней. Фото и историю питомца в соцсетях разместил ростовчанин Александр М.Мужчина гулял по парку и решил присесть на лавочку. В один момент рядом с ним уселась такса. Породистый пес выглядел ухоженно, сыто и невозмутимо. Однако было одно «но» – на нем не было ошейника.– Я хотел погладить его, но он не дался. Без ошейника понять, как зовут этого красавчика и принадлежит ли он кому-то, было невозможно. Я спросил о нем у местных продавцов. Женщины ответили, что наблюдают пса в парке уже не первый день. Он гуляет сам по себе, садится возле людей, заглядывает им в глаза. Возможно, его хозяин живет где-то рядом и просто выпускает питомца погулять, – рассудил Александр.Забрать собаку с собой так и не вышло. Она не хотел признавать новых хозяев и следовать за ними. Мужчина сфотографировал таксу и распространил фото по соцсетям в надежде, что кто-то узнает в ней своего любимца.