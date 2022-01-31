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Новый подвид «омикрона» выявили в Ростовской области

Новый подвид «омикрона» выявили в Ростовской области
В Ростовской области выявили новый подвид «омикрона» коронавируса. Об этом 2 февраля во время заседания президиума по борьбе с COVID-19 рассказала главные санврач России Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в РФ обнаружили более 80 тысяч геномных последовательностей коронавируса, из которых 8,2 тысячи - разновидности штамма «омикрон». Наибольшее количество зараженных подвидом ВА.2 зафиксировали в Москве, Республиках Марий Эл и Башкортостан. В числе лидеров по числу инфицированных оказалась и Ростовская область. Подвид ВА.3 в России пока не выявили.

В стране «омикрон» подхватили более 15 тысяч человек, проживающих в 83 регионах. Всего этим штаммом заразились люли в 57 странах мира.

Впервые В.1.1.529, известный как «омикрон», обнаружили в ЮАР (прим. - Южно-Африканской Республике). Он распространяется еще быстрее «дельты».
Фото: РБК.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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