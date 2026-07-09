Новый электоральный стандарт Дона: Общественный штаб Ростовской области обсудил готовность к выборам-2026 и новые вызовы

Фото: Общественная палата Ростовской области.

В Общественной палате Ростовской области обсудили новый аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Участники мероприятия проанализировали готовность региона к электоральному циклу и ключевые законодательные новеллы.В ходе экспертного разбора доклада члены Общественного штаба сделали акцент на особенностях предстоящей кампании, непосредственно затрагивающих Ростовскую область:ДЭГ: Ростовская область официально вошла в список 33 субъектов Российской Федерации, в которых на грядущих думских выборах будет масштабно применяться дистанционное электронное голосование.Повышенные меры безопасности приграничья: С учетом статуса Ростовской области как приграничного региона, приоритетом организации выборов становится защита жизни и здоровья граждан. ЦИК России предусмотрел для Ростовской области дополнительные формы волеизъявления: голосование вне помещений, на придомовых территориях и в местах общего пользования.Инновации в работе с молодежью: В докладе НОМ особо отмечен уникальный опыт Ростовской области — регион вошел в число субъектов, внедривших креативные практики в виде специализированных видеороликов для социальных сетей, эффективно популяризирующих институт независимого наблюдения среди молодежной аудитории.В рамках заседания прозвучали авторитетные оценки текущей готовности Дона к осенним выборам от ключевых представителей Общественной палаты региона:В.М. Кущев, председатель Общественной палаты Ростовской области: «Масштабная кампания по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва завершает важный электоральный цикл 2021-2026 годов. Избирательная система Дона демонстрирует высокий запас прочности и полную функциональность в условиях внешнего давления. Наш штаб уже развернул системную работу. Мы гарантируем, что общественный контроль охватит каждый участок, обеспечивая абсолютную легитимность результатов».Ю.С. Зерщиков, первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области: «Специфика Ростовской области как приграничной территории накладывает на организаторов и наблюдателей особую ответственность. Дополнительные формы голосования на придомовых территориях, утвержденные для нашего региона, призваны обезопасить людей за счет рассредоточения во времени. Наши люди на участках будут полностью подготовлены к защите прав граждан в любых внештатных ситуациях».А.Ю. Нечушкин, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области: «Широкое применение дистанционного электронного голосования в Ростовской области — это долгожданный ответ на запрос граждан о комфортной и удобной инфраструктуре выборов. Однако цифровизация несет в себе и новые угрозы, о которых предупреждают авторы доклада: от кибератак до попыток фальсификаций с помощью искусственного интеллекта. Общественный штаб Дона и Центр общественного наблюдения полностью готовы к этим вызовам. Мы будем использовать передовой экспертный инструментарий и ноды блокчейна для непрерывного круглосуточного контроля за стабильностью ДЭГ».Н.Г. Кузнецов, член Общественной палаты Ростовской области, научный руководитель РГЭУ (РИНХ): «Данные доклада подтверждают наличие в стране прочного патриотического консенсуса, поддерживающего суверенитет России. Выборы 2026 года станут важнейшим каналом обратной связи для гармонизации общественных отношений. На Дону мы делаем ставку на инициативную молодежь. Запущенные нами просветительские ролики в соцсетях доказали, что новое поколение хочет активно влиять на качество электоральных процедур. Молодые наблюдатели региона сегодня — это не просто исполнители технических функций, а мотивированные субъекты зрелого гражданского общества».Подводя итоги обсуждения, участники заседания констатировали, что в Ростовской области создана надежная, устойчивая и технологически оснащенная сетевая инфраструктура наблюдения. Использование обновленного «Золотого стандарта» ОП РФ, специализированных чек-листов для приграничных зон и современных систем видеофиксации позволят провести избирательную кампанию на Дону в строгом соответствии с принципами открытости, прозрачности и верховенства закона.