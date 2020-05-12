Новые заражённые коронавирусом на Дону – жители 24 городов и районов
Новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрировали в 24 городах и районах донского региона. За последние сутки диагноз подтвердили у 112 человек, за весь период – у 2 312. Такие данные опубликованы на портале правительства региона.
В течение последнего дня заражённых выявили в Ростове-на-Дону (34), Мясниковском районе (16), Батайске (9), Белокалитвинском районе (8), Каменске-Шахтинском (6), Новочеркасске и Орловском районе (по 5), Азове, Новошахтинске и Аксайском районе (по 3), Таганроге, Песчанокопском, Заветинском, Советском, Семикаракорском и Целинском районах (по 2), в Волгодонске, Шахтах, Весёловском, Боковском, Красносулинском, Волгодонском, Октябрьском и Константиновском районах (по 1).
Если ещё вчера в Ростовской области было три «чистых» района, то сегодня – только один - Родионово-Несветайский.
К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 19 человек. За весь период скончались 28 пациентов.