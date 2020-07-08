Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 18 городах и районах Дона
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 18 городах и районах.
Наибольшее число заболевших по-прежнему регистрируется в Ростове. В остальных муниципалитетах выявляются единичные случаи. Так, за прошедшие сутки в донской столице число заболевших увеличилось на 56 человек. В Батайске зарегистрировано семь новых пациентов.
На три заразившихся стало больше в Аксайском, Верхнедонском, Пролетарском районах и в Новочеркасске.
По два человека статистику пополнили в Азовском, Белокалитвинском районах, городах Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Шахты.
По одному новому случаю зарегистрировано в Азове, Зверево, Семикаракорском, Каменском, Красносулинском, Цимлянском и Шолоховском районах.
Напомним, по данным на 10 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 533 случая заражения covid-19. Жертвами коронавируса стали 156 человек, в том числе четверо скончались в последние сутки.