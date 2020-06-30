Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 17 городах и районах. Большинство заболевших по-прежнему выявляют в Ростове.
В донской столице за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 51 местного жителя. В соседнем Аксайском районе статистику пополнили шесть человек.
В Сальском районе стало больше на пять заболевших. По три новых случая зарегистрировано в Азовском и Чертковском районах, а также в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах.
В Батайске, Гуково, Новошахтинске и Таганроге - по два новых пациента. По одному человеку с коронавирусом выявлено в Белокалитвинском, Зерноградском, Мясниковском, Тацинском районах и Волгодонске.
Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 2 июля, - 9 796 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 130 человек, в том числе трое - за последние сутки.