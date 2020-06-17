Новые случаи смерти от коронавируса зарегистрировали на Дону

В Ростовской области зарегистрировали новые случаи смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека. Данные сообщили в правительстве Ростовской области.Летальный исход зарегистрировали у 52-летней женщины с хроническим заболеванием бронхолёгочной системы с осложнениями и раком, 68-летней пенсионерки с ожирением и болезнью сердечно-сосудистой системы, 74-летней дончанки с сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительной системы, а также 82-летнего мужчины с диабетом и хронической болезнью сердечно-сосудистой системы. Вторая пациентка слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 80 человек.Общее количество заражённых — 8 236.