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Новые случаи смерти от коронавируса зарегистрировали на Дону

Новые случаи смерти от коронавируса зарегистрировали на Дону
В Ростовской области зарегистрировали новые случаи смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека. Данные сообщили в правительстве Ростовской области.

Летальный исход зарегистрировали у 52-летней женщины с хроническим заболеванием бронхолёгочной системы с осложнениями и раком, 68-летней пенсионерки с ожирением и болезнью сердечно-сосудистой системы, 74-летней дончанки с сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительной системы, а также 82-летнего мужчины с диабетом и хронической болезнью сердечно-сосудистой системы. Вторая пациентка слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 80 человек.

Общее количество заражённых — 8 236.

Теги: коронавирус в Ростове

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