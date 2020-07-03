Новые пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 21 донском муниципалитете
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 90 человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Ростове. Всего новые случаи выявлены в 21 городе и районе.
В донской столице положительный результат теста на COVID-19 получили 26 местных жителей. На втором месте по количеству заболевших – Азовский район. Там зарегистрировано 13 новых пациентов.
На шесть больных стало больше в Донецке и Миллеровском районе. В Каменске-Шахтинском и Шахтах статистику пополнили пять местных жителей.
В Пролетарском районе зарегистрировано четыре случая, в Волгодонске, Новочеркасске и Мартыновском районе – по три. В Аксайском, Белокалитвинском, Чертковском, Цимлянском районах и городе Батайске – по два новых пациента.
По одному новому случаю зарегистрировано в Егорлыкском, Багаевском, Волгодонском, Каменском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах.
Напомним, по данным на 7 июля, на Дону количество заболевших коронавирусом достигло 10 256. За весь период скончались 146 пациентов, в том числе пять – за последние сутки.