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Новые пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 21 донском муниципалитете

Новые пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 21 донском муниципалитете
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 90 человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Ростове. Всего новые случаи выявлены в 21 городе и районе.

В донской столице положительный результат теста на COVID-19 получили 26 местных жителей. На втором месте по количеству заболевших – Азовский район. Там зарегистрировано 13 новых пациентов.

На шесть больных стало больше в Донецке и Миллеровском районе. В Каменске-Шахтинском и Шахтах статистику пополнили пять местных жителей.

В Пролетарском районе зарегистрировано четыре случая, в Волгодонске, Новочеркасске и Мартыновском районе – по три. В Аксайском, Белокалитвинском, Чертковском, Цимлянском районах и городе Батайске – по два новых пациента.

По одному новому случаю зарегистрировано в Егорлыкском, Багаевском, Волгодонском, Каменском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах.

Напомним, по данным на 7 июля, на Дону количество заболевших коронавирусом достигло 10 256. За весь период скончались 146 пациентов, в том числе пять – за последние сутки.

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