Новые обвинения предъявили сбежавшему в Ростов Януковичу

Генпрокуратура выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новые обвинения. Ему вменяют госизмену и пособничество России в захвате Крыма. По мнению надзорного ведомства сопредельного государства, экс-глава подписал документы, повлекшие негативные изменения.Речь о харьковских соглашениях между экс-президентом России Дмитрием Медведевым и Януковичем. В 2010 году под предлогом получения скидки на газ был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет. В результате ЧФ РФ принял участие в оккупации полуострова. В мае 2016 года депутаты Верховной Рады предложили парламенту расторгнуть соглашения.Генпрокуратура уверяет, что скидка на газ по соглашению Януковича мнимая, ведь перед этим цена на топливо была увеличена вдвое.Ранее экс-президента обвинили в госизмене и ведении агрессивной войны. Януковичу вменяли пособничество в посягательстве на целостность страны. По последней статье его оправдали, а за госизмену приговорили к 13 годам лишения свободы. На родине Виктор Федорович до сих пор является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям: «Присвоение, растрата имущества», «Легализация (отмывание) доходов», «Принятие предложения или получение взятки».