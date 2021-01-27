Новые обвинения предъявили сбежавшему в Ростов Януковичу
Генпрокуратура выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новые обвинения. Ему вменяют госизмену и пособничество России в захвате Крыма. По мнению надзорного ведомства сопредельного государства, экс-глава подписал документы, повлекшие негативные изменения.
Речь о харьковских соглашениях между экс-президентом России Дмитрием Медведевым и Януковичем. В 2010 году под предлогом получения скидки на газ был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет. В результате ЧФ РФ принял участие в оккупации полуострова. В мае 2016 года депутаты Верховной Рады предложили парламенту расторгнуть соглашения.
Генпрокуратура уверяет, что скидка на газ по соглашению Януковича мнимая, ведь перед этим цена на топливо была увеличена вдвое.
Ранее экс-президента обвинили в госизмене и ведении агрессивной войны. Януковичу вменяли пособничество в посягательстве на целостность страны. По последней статье его оправдали, а за госизмену приговорили к 13 годам лишения свободы. На родине Виктор Федорович до сих пор является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям: «Присвоение, растрата имущества», «Легализация (отмывание) доходов», «Принятие предложения или получение взятки».