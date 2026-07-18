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Новые дорожные камеры установили в двух районах Ростова-на-Дону

Новые дорожные камеры установили в двух районах Ростова-на-Дону
Новые дорожные камеры установили в двух районах Ростова-на-Дон, что подтверждается данными с онлайн-карт.

На улице Интернациональной в районе дома №36, появилась система видеонаблюдения, которая фиксирует разговоры по телефону за рулём. На улице Станиславского в районе дома №46, разместили камеру для контроля за использованием ремней безопасности как водителем, так и пассажиром на переднем сиденье.

За каждое из этих нарушений автомобилисты могут быть оштрафованы на 1,5 тысячи рублей.

В последние месяцы в городе установили камеры в центре и других районах.
Фото: соцсети
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