Новую транспортную схему Ростова разработает университет из Москвы

Фото: Rostov.ru.

В Ростове новую схему для общественного транспорта разработает столичный университет. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Тендер на «разработку документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города» опубликовали 27 октября. Власти донской столицы готовы были потратить более 42 миллионов рублей. Однако победитель аукциона пощадил бюджет Ростова. Российский университет транспорта (МИИТ) предложил взяться за дело всего за 41,4 миллиона.Эти деньги понадобятся, чтобы провести аналитическую работу по дорожной ситуации, составить модель и сценарий развития общественного транспорта, предложить варианты изменения маршрутной сети, обновления автопарка, строительства и реконструкции дорог.Однако в документах контракта не сказано ни слова о проблеме нехватки водителей и недовыпуска автобусов на линию. Хотя именно это уже не первый год является главной бедой общественного транспорта в донской столице. Очевидно, этот фактор городские власти во внимание не берут.Отметим, что подобные запросы нечасто появляются на просторах госзакупок. Прежде схема развития общественного транспорта была разработана только по четырем городам: Ижевску, Липецку, Няганю и Краснодару. При этом таких больших сумм там не выделяли. Самый дорогой тендер из них был у столицы Кубани – 22,3 миллиона рублей. Но и это вдвое меньше, чем решили потратить в Ростове.