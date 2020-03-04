Новую школу в микрорайоне «Красный Аксай» посетил губернатор Ростовской области



Губернатор Ростовской области посетил школу в микрорайоне «Красный Аксай». Учебное заведение является структурным подразделением лицея № 11 и было возведено в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Жильё и городская среда». Вместе с Василием Голубевым экскурсию по школе посетили директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов и представители профильных ведомств.



Школа открылась совсем недавно, но уже стала примером для остальных ростовских учебных заведений. Здание рассчитано на 1 100 обучающихся, треть из которых — учащиеся младших классов. Для ребят первых годов обучения работают группы продлённого дня, где преподаватели организовывают для них дополнительные развивающие занятия. Кабинеты биологии, физики и химии оборудованы современной техникой. В медицинском классе для занятий задействуют рентгеновский аппарат и специальные манекены, с помощью которых дети знакомятся со строением человеческого организма и учатся оказывать первую медицинскую помощь.



Василий Голубев отметил, что для школьного обучения очень важна комплексность, чтобы каждый ребёнок мог найти себе занятие по интересам. Учащиеся занимаются в спортивных кружках, а также изучают медицинское и инженерное направления.



Школу, как и микрорайон «Красный Аксай», возвела группа компаний «ЮгСтройИнвест».



- Для новой школы мы выделили самый лучший участок с прекрасным видом на реку Дон. Уже на этапе проектирования наша компания старались учесть все пожелания учителей, родителей и, конечно, детей, - отметил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.



В здании оборудованы мастерские слесарного дела, лаборатории, музыкальный и хореографический кабинеты, медицинский блок, информационный центр, богатая библиотека и актовый зал на 498 человек. Для занятий спортом есть три зала для специальных групп и три помещения для тренировок, а также зона с тренажёрами.



Во дворе школы расположены легкоатлетический стадион с полями для мини-футбола, беговыми дорожками, площадками для занятий физкультурой средних и младших классов.

