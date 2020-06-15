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Новой жертвой коронавируса в Ростовской области стала 72-летняя пенсионерка

Новой жертвой коронавируса в Ростовской области стала 72-летняя пенсионерка
В Ростовской области от коронавируса умер ещё один человек. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 17 июня на Дону от COVID-19 скончались уже 72 человека.

Новой жертвой инфекции стала 72-летняя женщина. Она страдала хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с осложнениями. К сожалению, когда пенсионерка подхватила вирус, её организм не справился с заболеванием.

С марта в донском регионе зафиксировали уже 7 951 случай инфицирования. Лечение в стационарах получают 653 пациента, остальные находятся дома на карантине.

Теги: коронавирус в Ростове

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