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Новочеркасск получит 10 трамваев из депо Москвы

Новочеркасск получит 10 трамваев из депо Москвы
Трамвайный парк Новочеркасска пополнят 10 вагонов из столицы. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы передаст на безвозмездной основе 10 трамваев модели 71-619А.

Все единицы транспорта 2008-2009 годов выпуска. Ранее они работали на внутригородских маршрутах столицы.

Как сообщили в администрации Новочеркасска, на оформление необходимой документации уйдёт около трёх месяцев. После того как все бумаги будут готовы, начнётся сам процесс передачи трамваев.

Для транспортировки вагоны разберут, а затем снова соберут в Новочеркасске. Столичные трамваи будут работать на всех городских маршрутах.

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