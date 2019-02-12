Новочеркасск получит 10 трамваев из депо Москвы



Трамвайный парк Новочеркасска пополнят 10 вагонов из столицы. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы передаст на безвозмездной основе 10 трамваев модели 71-619А.



Все единицы транспорта 2008-2009 годов выпуска. Ранее они работали на внутригородских маршрутах столицы.



Как сообщили в администрации Новочеркасска, на оформление необходимой документации уйдёт около трёх месяцев. После того как все бумаги будут готовы, начнётся сам процесс передачи трамваев.



Для транспортировки вагоны разберут, а затем снова соберут в Новочеркасске. Столичные трамваи будут работать на всех городских маршрутах.