Нота безопасности: как музыкальные квизы и баскетбол вдохновляют на производственные инновации

Фото: из личного архива Илоны Коренченко.

Работа на фабрике представляется некоторым людям очень монотонной и однообразной. И, конечно, иногда так оно и есть. Но как насчёт креатива?На производстве, где каждый день требуется точность, дисциплина и системность, появление креативных идей может показаться немыслимым, но именно нестандартные решения могут уберечь сотрудников от потери интереса к работе, снижению мотивации и командного духа. Источниками вдохновения для успешных инноваций могут стать собственные увлечения сотрудников, свидетельствует опыт специалиста службы охраны труда и окружающей среды фабрики «JTI Донской табак» (входит в группу компаний JTI в России) Илоны Коренченко.За пять лет работы она убедилась, что музыкальные квизы, а точнее их игровой компонент, может вполне удачно применяться в обучении сотрудников требованиям безопасности на производстве.На фабрике Илона контролирует безопасность труда на рабочих местах и занимается организацией мероприятий по этой теме для большего вовлечения сотрудников. По ее словам, нестандартные решения помогли ей реализовать один из самых запоминающихся проектов – Safety Week (Неделя безопасности), в ходе которого она вовлекла работающих как в офисе, так и непосредственно на производстве коллег в квест и викторину.«У меня с коллегами родилась идея квеста «Поиск рисков». В JTI креативные и новаторские идеи всегда находят поддержку, поэтому мы были вдохновлены проектом как никогда. В результате мы собрали несколько команд, у них были разные маршруты. И все они в итоге нашли больше «рисков» и «опасностей» на производстве, чем мы для них разместили, ведь благодаря вовлечению сотрудников офиса ребята с производства посмотрели иначе на свои процессы», – говорит Илона.Увлечение музыкальными квизами помогло ей не просто справиться с задачей, но и перевыполнить ее. Подобно мероприятиям по безопасности на заводе, эти игры требуют от участников быть внимательными к деталям и быстрыми в принятии решений, добавляет Илона.Кроме того, на пересечении увлечения музыкальными квизами и профессиональной деятельности на производстве Илона координирует работу команд по безопасности (Safety Teams), в которые входят и руководители, и работники разных подразделений.Как рассказала Илона, одна из таких команд на текущий момент работает над вовлечением всех сотрудников фабрики в новый процесс – наблюдение за поведением работников BOS (Behavior Observation System), часть концепции интегрированной рабочей системы (IWS*).По словам Илоны, успешно справляться с руководством и координацией команд ей также помогает ее спортивное прошлое, ведь она была капитаном команды по баскетболу. Спорт и карьера похожи, уверена она. После получения пяти фолов ты отправляешься на скамейку запасных, и команда больше не может на тебя рассчитывать. То же самое – в соблюдении правил безопасности, замечает Илона.И если в баскетболе игрокам предлагается забить мяч в кольцо соперника и не дать ему сделать того же, то сотрудникам фабрики нужно быстро обнаруживать потенциальные опасности и предотвращать их. Ключевую роль в этом, конечно же, играет дух соревнования!При этом быстрота реакции важна и для проведения BOS непосредственно на линии производства или в офисе. Работникам нужно предотвращать нарушения, наблюдая за коллегами и обязательно делиться друг с другом обратной связью, тем самым повышая культуру безопасности.«Мы разработали чек-лист, в котором есть пять пунктов (как пять фолов в баскетболе!) и красные зоны, где у нас бывают нарушения, связанные, например, с ношением ювелирных украшений. Мы наглядно показали, как должно быть, а как – нет. И сотрудник, который смотрит на своего коллегу и на его рабочее место, может оценить, закрыт ли кожух, снял ли коллега украшения, часы, цепочки, использует ли средства защиты. Таким образом мы напоминаем о важности безопасности на производстве и в офисе», – отмечает Илона.Подобно тому, как музыкальные квизы и игра в баскетбол требуют быстрых ответов и точных попаданий в корзину, эта система требует от сотрудников быстрой реакции на обнаруженные проблемы и своевременное устранение или улучшение, резюмирует она.Илона убеждена, что креативный подход может привести к значительным положительным изменениям даже в самых серьезных областях. Главное – всегда чему-то учиться, открываться новому опыту. И, конечно, быть командным игроком.