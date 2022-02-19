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Льготникам в Ростовской области заменят бесплатный проезд на денежные выплаты

Льготникам в Ростовской области заменят бесплатный проезд на денежные выплаты

В Ростовской области право на бесплатный проезд в общественном транспорте потеряют несколько категорий льготников. Об этом 22 февраля сообщили на заседании Законодательного собрания Ростовской области.

Поправки затронули тружеников тыла, репрессированных граждан, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда региона. Как альтернатива бесплатному проезду они будут получать каждый месяц по 1 000 рублей. Однако это не значит, что их лишили этого права вовсе. Теперь бесплатный проезд в общественном транспорте будет компенсироваться ежемесячной выплатой в размере 1 000 рублей.

За принятие инициативы депутаты проголосовали единогласно. Поправка в областной закон вступит в силу уже с 1 апреля. Средства поступят на счета чуть более 244 тысяч человек уже в марте.
Фото: Яндекс.Новости
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