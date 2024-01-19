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Несколько улиц в Ростове превратились в каток из-за плохой противогололедной уборки

Несколько улиц в Ростове превратились в каток из-за плохой противогололедной уборки
В Ростове несколько улиц превратились в настоящий каток из-за плохой противогололедной уборки. О проблеме сообщили местные жители в социальных сетях 19 января. Несмотря на многочисленные отчеты властей о вывозе десятков тонн снега и беспрерывной работе коммунальных служб, многие улицы города остаются не очищены.

Проблема касается Западного района. На улице Интернациональной около остановки из-за льда по тротуару невозможно пройти и не упасть. Дорога превратилась в сплошной каток. Мимо проходят тысячи горожан, которые рискуют упасть и получить травмы.

Аналогичная проблема и в центральной части города, на Соборной площади и в парке Строителей. Прохожим приходится держаться за заборы и столбы, чтобы безопасно пройти по опасному участку.

Жители просят коммунальные службы обратить внимание на проблемы города и убрать наледь с дороги.

Напомним, что в середине декабря прошлого года в донской столице из-за гололеда около 300 человек обратились в медицинские учреждения с черепно-мозговыми травмами и открытыми переломами.
Фото: соцсети.
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