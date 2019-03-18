Ненавистники ростовчанки Лопырёвой уверены, что любимый скоро бросит её



Хейтеры уверены, что Игорь Булатов скоро бросит ростовчанку Викторию Лопырёву. Уже несколько месяцев злые языки обсуждают эту темы. Когда пара выложила новое фото, ненавистники снова стали перемывать им кости. Тем, кому больше нечем заняться, сразу стали оставлять неприятные комментарии.







Главный аргумент — то, что Булатов уже однажды оставил свою бывшую жену и детей. Хейтеры думают, что так же произойдёт и с Лопырёвой. Однако, влюблённые не обращают внимания на выпады в свою сторону. Они наслаждаются обществом друг друга, а также периодом воспитания своего новорождённого сына. Виктория иногда отвечает на злобные комментарии, но делает это спокойно. Видно, что она не предаёт им особого значения.



Напомним, личную жизнь Лопырёвой и Булатова стали обсуждать в тот миг, когда пара объявила о своей связи. Людей возмутило то, что ростовчанка встречается с женатым мужчиной. Девушка хотела прекратить отношения, потому что понимала чувства жены Игоря. Но мужчина заверил её, что с супругой его связывали только дети.



В феврале у бизнесмена и посла ЧМ-2018 родился сын Марк-Лионель. На своей страничке в Инстаграм Виктория постоянно делится фотографиями из жизни малыша. Также она рассказывает, как проводят время в Майми, где находится уже больше трёх месяцев. Несмотря на то, что поток ненавистников пока не иссякает, есть очень много людей, который поддерживают дончанку и желают ей только счастья.

