Некоторые автобусные маршруты в Ростове планируют отменить, а некоторые – изменить

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Несколько автобусных маршрутов в Ростове планируют отменить. По проекту, разработанному специалистами «МосТрансПроекта», ожидаются кардинальные изменения в области сферы общественного транспорта.В 2026 году предусмотрена отмена маршрутов автобусов № 1а и 19, а в 2027 году должны отменить автобусы № 6а и 67а. Через год внесут изменения в маршруты автобусов № 6 и 63. Кроме того, будут изменены и трамвайные маршруты.Планируется корректировка схем автобусных маршрутов № 43, 81 для организации транспортного обслуживания улицы Вавилова, а также изменить схемы автобусного маршрута № 72 и электробусного маршрута № 88.Пока проект еще не приняли в городском дептрансе.