Неизвестные украли в центре Донецка лавочки



В Донецке неизвестные украли в центре города 11 скамеек.



Сначала с аллеи пропали четыре лавочки. Пропажу обнаружили утром 26 августа. Через двое суток исчезли ещё семь. Хулиганы явно охотились за металлом. Они сняли деревянный настил с лавочек и выбросили рядом, а тяжёлые металлические каркасы похитили.



Местные жители написали заявление в полицию. Дончане просмотрели записи с расположенных поблизости камер видеонаблюдения, но до сих пор поиски не дали никаких результатов. Подозреваемых в деле о краже скамеек пока нет.

