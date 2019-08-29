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Неизвестные украли в центре Донецка лавочки

Неизвестные украли в центре Донецка лавочки
В Донецке неизвестные украли в центре города 11 скамеек.

Сначала с аллеи пропали четыре лавочки. Пропажу обнаружили утром 26 августа. Через двое суток исчезли ещё семь. Хулиганы явно охотились за металлом. Они сняли деревянный настил с лавочек и выбросили рядом, а тяжёлые металлические каркасы похитили.

Местные жители написали заявление в полицию. Дончане просмотрели записи с расположенных поблизости камер видеонаблюдения, но до сих пор поиски не дали никаких результатов. Подозреваемых в деле о краже скамеек пока нет.

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