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Неизвестные разрушили площадку для отдыха на Зеленом острове в Ростове

Неизвестные разрушили площадку для отдыха на Зеленом острове в Ростове
В донской столице неизвестные вандалы разрушили площадку для отдыха на Зеленом острове. О случившемся рассказали пользователи соцсетей.

Так, в ночь на 25 июля неизвестные почти полностью снесли все не прибитые к земле объекты. Вандалы перевернули все урны и кабинки туалетов, а также разнесли на куски стулья и столы. Они даже умудрились вырвать столб, на котором находилась карта всей зоны отдыха. Распечатанные указатели они изорвали в клочья.



Судя по всему, это была толпа хулиганов, которым надоели привычные развлечения и захотелось чего-то более веселого. Очень жаль, что им под руку попалось обычное место для отдыха.



Фото: Ростов-главный.

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