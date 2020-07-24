Неизвестные разрушили площадку для отдыха на Зеленом острове в Ростове

В донской столице неизвестные вандалы разрушили площадку для отдыха на Зеленом острове. О случившемся рассказали пользователи соцсетей.Так, в ночь на 25 июля неизвестные почти полностью снесли все не прибитые к земле объекты. Вандалы перевернули все урны и кабинки туалетов, а также разнесли на куски стулья и столы. Они даже умудрились вырвать столб, на котором находилась карта всей зоны отдыха. Распечатанные указатели они изорвали в клочья.Судя по всему, это была толпа хулиганов, которым надоели привычные развлечения и захотелось чего-то более веселого. Очень жаль, что им под руку попалось обычное место для отдыха.