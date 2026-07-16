Недостроенный отель Sheraton в Ростове снова пытаются продать по сниженной цене

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Доля в одном из самых известных недостроев Ростова-на-Дону – отеле Sheraton – вновь выставлена на торги. Прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.На этот раз торги пройдут с понижением начальной цены. ООО «ПФО ТРАСТ», самарская компания-банкрот, владеющая указанной долей, предлагает приобрести ее за 338 миллионов рублей. На прошлом аукционе стоимость лота составляла 375 миллионов рублей.На продажу выставлена доля в праве общей долевой собственности в земельном участке (63/204), а также помещения в подвале, цокольном, 1-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 18-м и 19-м этажах недостроенного здания.Прием заявок на участие в торгах начнется 20 июля и продлится до 22 августа. Сами аукционные мероприятия запланированы на 27 августа.Важным условием для покупателя является возможность приступить к оформлению сделки только после фактического снятия ареста с объекта. До этого момента заключение договора купли-продажи будет приостановлено.Напомним, строительство 20-этажной гостиницы Sheraton на 307 номеров и 10-этажного бизнес-центра, общий объем инвестиций в который оценивался в 100 миллионов долларов, стартовало в Ростове-на-Дону еще в 2008 году. Однако, спустя 18 лет проект так и не был завершен.