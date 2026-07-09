Не поделили дом: что известно о конфликте подозреваемого в убийстве с бывшей женой

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Утром 9 июля соцсети потрясла новость о жестоком убийстве в Таганроге. В городе расстреляли трех человек. Под подозрение попал бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Утесов. По предварительным данным, между ним и бывшими родственниками долгое время продолжался конфликт. После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».Как стало известно DonDay, стороны годами не могли разрешить спор и писали друг на друга жалобы. В открытых источниках редакция нашла гражданское дело, которое рассматривалось в Ростовском областном суде. Судя по карточке, оно касалось жилищных отношений. Среди участников указаны Евгений Утесов, его отец Леонид Утесов и Оксана Утесова.Сначала Евгений Утесов обратился в Таганрогский городской суд с иском к Оксане Утесовой. Он просил признать ее утратившей право пользования жилым домом. По его версии, женщина была зарегистрирована в доме с 1 марта 2023 года, но с сентября того же года там не жила, коммунальные услуги не оплачивала и добровольно сниматься с регистрации не хотела.1 августа 2024 года Таганрогский городской суд удовлетворил иск Утесова. Оксану Утесову признали утратившей право пользования домом, а также взыскали с нее судебные расходы.После этого женщина подала апелляцию в Ростовский областной суд. Она заявила, что ее не уведомили о заседании должным образом. Также Оксана Утесова указала, что после развода в 2011 году они с Евгением Утесовым фактически продолжали жить как семья и воспитывали троих несовершеннолетних детей. По ее словам, дом покупался в период совместного проживания на деньги ее родителей.Кроме того, женщина утверждала, что выехала из дома недобровольно. По ее версии, Утесов выгнал ее и поменял замки, а внутри остались ее вещи.Ростовский областной суд установил, что Оксану Утесову действительно не уведомили надлежащим образом о заседании в первой инстанции. Поэтому решение Таганрогского суда отменили.При новом рассмотрении суд учел, что у бывших супругов есть трое несовершеннолетних детей. Кроме того, ранее на Евгения Утесова возложили обязанность оформить на них доли в спорном доме и земельном участке. Поскольку место жительства детей определено с матерью, суд пришел к выводу, что Оксана Утесова имеет право пользоваться этим жильем.В итоге Ростовский областной суд отказал Евгению Утесову в иске.Связан ли этот имущественный спор с жестокой расправой, пока не известно. Сейчас подозреваемый задержан. Розыск его отца, который может быть причастен к убийству, продолжается.